Rosja. Nawalny zawiadomił prokuraturę o tym, że mógł zostać otruty

Lider opozycjonistów Aleksiej Nawalny złożył w Komitecie Śledczym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – poinformował na Twitterze jego adwokat Wadim Kobzew. Sprawa dotyczy otrucia w areszcie – Nawalny twierdzi, że podano mu truciznę.

Prawnik opozycjonisty napisał: "W ramach kontroli wnioskujemy o to, żeby zlecić chemiczno-toksykologiczną ekspertyzę sądową, by ustalić substancję oraz o to, by zażądać nagrań z monitoringu w areszcie."