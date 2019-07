Rosja. Nawalny został otruty? Laboratorium twierdzi zupełnie co innego

- W organizmie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego nie wykryto obecności substancji trujących - ogłosił w środę Aleksiej Tokariew, kierownik moskiewskiego laboratorium. To właśnie tam w poniedziałek przekazano próbki materiałów biologicznych.



Zupełnie innego zdania była lekarka rosyjskiego opozycjonisty. Przypomnijmy: w niedzielę Aleksieja Nawalnego przewieziono do szpitala z aresztu z "ostrą reakcją alergiczną". - Nie możemy wykluczyć, że jest to toksyczne uszkodzenie skóry i błon śluzowych wywołane przez nieznaną substancję chemiczną i jest wynikiem działania 'osoby trzeciej - pisała w niedzielę na Facebooku Anastazja Wasiljewa. To właśnie ona została dopuszczona do opozycjonisty, aby sprawdzić jego stan zdrowia.