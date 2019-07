Rosja. Aleksiej Nawalny ponownie trafił do aresztu

Aleksiej Nawalny wrócił w poniedziałek do aresztu - poinformowała lekarka Anastazja Wasiliewa. Dzień wcześniej rosyjskiego opozycjonistę przewieziono z zakładu karnego do szpitala z "ostrą reakcją alergiczną". Obrona Nawalnego twierdzi, że ten został otruty.

"Właśnie został przewieziony konwojem do aresztu"- przekazała popołudniu dziennikarzom Wasiliewa. Wcześniej lekarka została dopuszczona do Nawalnego, aby sprawdzić jego stan zdrowia. Według niej opozycjonista czuje się już lepiej, a diagnoza którą postawiono to kontaktowe zapalenie skóry. Jednak kobieta "kategorycznie" nie zgadza się z decyzją medyków o wypisaniu Nawalnego ze szpitala i przewiezienia go do aresztu. Wciąż nie ustalono, co było przyczyną nagłego pogorszenia zdrowia.