Rosja. Aktywiści o demonstracji opozycji: 1373 osób zatrzymanych, 77 pobitych

Aktywiści podsumowali sobotni, pokojowy wiec opozycji w Moskwie Według rosyjskiego portalu obrońców praw człowieka służby zatrzymały dokładnie 1373 osoby, a 77 zostało pobitych.

Wśród zatrzymanych były 42 osoby niepełnoletnie. Noc w areszcie spędziło 150 demonstrantów. Uczestnicy sobotniej demonstracji protestowali przeciw niezarejestrowaniu opozycyjnych kandydatów w zaplanowanych na wrzesień wyborach do władz Moskwy. Służby rosyjskie od początku uważały sobotnie zgromadzenie za nielegalne.

MSW Rosji podało, że policja zatrzymała 1074 osoby, a w proteście uczestniczyło w sumie ok. 3500 osób. Sami opozycjoniści twierdzą, że było ich znacznie więcej.

Portal OWD-Info, broniący praw człowiek w Rosji i monitorujący sytuację, przypomina, że zatrzymanym osobom zarzuca się naruszenie przepisów dotyczących udziału w proteście. Grożą im kary grzywny do 20 tys. rubli (czyli ok. 1200 zł) lub przymusowe prace społeczne do 40 godzin.