Aleksiej Nawalny skazany na 30 dni aresztu

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został skazany na 30 dni aresztu. Zarzut dotyczył nawoływania do nielegalnego zgromadzenia.



Na swoim profilu na Instagramie poiformował, że do zatrzymania doszło, gdy wyszedł pobiegać i kupić żonie kwiaty z okazji urodzin. Przed klatką schodową miał czekać na niego "mały autobusik z OMONem”.

W czwartek jego rzeczniczka poinformowała, że Nawalny został skazany na 30 dni aresztu. Chodzi o nawoływanie do nielegalnego zgromadzenia.

Jak wyjaśnia RMF FM, powołując się na PAP, Nawalny - podczas wiecu z 20 lipca na rzecz dopuszczenia niezależnych kandydatów do wyborów do władz miejskich Moskwy - zapowiadał, że jeśli nie zostaną oni zarejestrowani, to 27 lipca odbędzie się demonstracja.