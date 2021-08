Romans PSL z Gowinem? Kosiniak-Kamysz: wierzę, że można wiele naprawić

Władysław Kosiniak-Kamysz zorganizuje we wtorek wspólną konferencję z Jarosławem Gowinem i Agnieszką Ścigaj. Lider PSL w programie "Tłit WP" zdradził, że chodzi o wspólną deklarację w sprawie samorządów. - W Nowym Ładzie jest wiele rzeczy, które uderzą w samorządy. Trzeba to zrekompensować i przeprowadzić całą reformę, zdecentralizować państwo polskie - podkreślił lider ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz został również zapytany o to, czy Jarosław Gowin ma teraz otwartą drogę do dołączenia do Koalicji Polskiej. Szef PSL dał do zrozumienia, że jest otwarty na propozycje. - Na pewno w parlamencie będziemy współpracować - powiedział. Podkreślił przy tym, że opozycja szuka większości w Sejmie, by - jak wskazał - "przywrócić normalność". - Bez polityków Porozumienia to się nie odbędzie. Ja nie zapominam tego, co było niedobre, ale wierzę, że swoją postawą można wiele rzeczy naprawić - stwierdził gość WP.