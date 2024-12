Romanowski "raczej do świąt nie wróci do kraju". To czeka ukrywającego się posła PiS po zatrzymaniu

Jeżeli okazałoby się, że Marcin Romanowski zostanie zatrzymany na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, jak podejrzewa prokuratura, to procedura jego przekazania do Polski może trwać nawet dwa miesiące. O ile ukrywający się poseł PiS nie wyrazi zgody na przekazanie go do kraju. – Państwo, w którym zatrzymano i aresztowano osobę podejrzaną i poszukiwana na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, musi podjąć ostateczną decyzję w kwestii wykonania ENA w terminie 60 dni od daty aresztowania – wyjaśnia w rozmowie z WP adwokat Bartosz Grube z Kancelarii Grube.

Adwokat Bartosz Grube w WP tłumaczy, że prokurator, aby uzyskać Europejski Nakaz Aresztowania, musi wystąpić do właściwego miejscowo sądu okręgowego . W przypadku Marcina Romanowskiego wniosek trafił do sądu okręgowego w Warszawie. - ENA może zostać wydana w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – mówi.

Jeżeli Marcin Romanowski zostałby zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania , to tylko jego zgoda na przekazanie do kraju, mogłaby znacząco skrócić procedurę.

- Czerwona nota Interpolu sprawia, że funkcjonariusze policji dowolnego kraju członkowskiego Interpolu upoważnieni są do zatrzymania osoby wskazanej w czerwonej nocie. Na jej podstawie na terenie państwa członkowskiego Interpolu podejmowane są działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. Sam przebieg tych działań uzależniony jest od wielu czynników, a przede wszystkim informacji dotyczących miejsca, w którym może przebywać poszukiwany – dodaje adwokat.

Nasi rozmówcy przyznają, że jeżeli dojdzie do zatrzymania, to służby – na podstawie dotychczasowej postawy posła PiS – nie spodziewają się jego zgody na powrót do kraju. – Do świąt czy nowego roku raczej nie wróci. Myślę, że gdyby został niedługo zatrzymany to procedura i tak potrwa tygodnie – mówi jedno z naszych źródeł.