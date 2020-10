Roman Giertych zatrzymany. Paweł Kukiz komentuje jego słowa: trochę skromności

- Ja ze względu na sytuację rodzinną jestem w takiej sytuacji, że u mnie w domu od 20 lat są maseczki, środki higieniczne, lampy do odkażania, więc mnie to nie zaskakuje, jestem przyzwyczajony - stwierdził w programie "Poranna rozmowa w RMF FM" poseł Koalicji Polskiej Paweł Kukiz. W ten sposób odniósł się do pytania, czy boi się koronawirusa.