Roman Giertych z zarzutami. Prokuratura w Poznaniu informuje

Zarzuty usłyszał również Ryszard K. oraz założyciele spółek fasadowych i byli członkowie władz Polnordu – Bartosz P., Andrzej P., Michał Ś., Piotr W., Wojciech C. i Tomasz Sz. i dwóch członków b. zarządu Prokom Investments S.A. Grozi im do 10 lat więzienia.

Roman Giertych zatrzymany. Mamy komentarz rzecznika rządu

Roman Giertych zatrzymany. Trafił do szpitala

Agenci CBA pojawili się w domu mecenasa. Późnym popołudniem Giertych trafił do szpitala, wcześniej stracił przytomność podczas przeszukania. Barbara Giertych w rozmowie z reporterem WP Sylwestrem Ruszkiewiczem stwierdziła, że stan jej męża był poważny .

W piątek śledczy otrzymali opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia adwokata. Poinformowano, że do przesłuchania dojdzie najprawdopodobniej w szpitalu.

- Nie sądzę, by rozumiał treść postawionych zarzutów. To człowiek ciężko chory. Nie wyobrażam sobie, by dało się z nim w sposób komunikatywny rozmawiać - tak powiedziała w rozmowie z TVN24 dr Hanna Machińska, zastępca RPO, która spotkała się dwukrotnie z Romanem Giertychem w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.