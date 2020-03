WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze roman giertych + 4 piswybory prezydenckieJarosław Kaczyńskiprofesor małgorzata gersdorf oprac. Krystian Winogrodzki 2 godziny temu Roman Giertych ogłasza "amnestię" dla członków PiS. "Jest spore zainteresowanie" Roman Giertych ogłosił amnestię dla 10 pierwszych posłów, którzy przejdą z PiS do opozycji. - Jest spore zainteresowanie. Członkowie tej... Rozwiń panie mecenasie recytuje pana twee … Rozwiń Transkrypcja: panie mecenasie recytuje pana tweet ogłaszały amnestię dla pierwszych 10 posłów PiS którzy opuszczą klub parlamentarny i przyjdą do opozycji mogą liczyć na moje zaangażowanie w obrony przed potencjalnymi zarzutami związanymi z Ligoty musiałem w tej grupie amnestia oczywiście nie dotyczy kierownictwa i zapytam czy ktoś się do pana już zgłosił tajemnica adwokacka po pierwsze Po drugie a nie będę miał konkretne nazwiska ale o to czy ptaki takie zjawisko już nastąpiło mogę powiedzieć że jest spore zainteresowanie dlatego że posłowie pis-u szczególnie ci że nie byli w kierownictwie w tej partii wiedzą że kończy się czas rządów i że rozliczenia które będą miały miejsce będę miała charakter bardzo poważny A nad morze ale mówi pan po aktualnie urzędujących posłach nie o samorządach bo samorządowca przykłady 1 mieliśmy temat panu nie powiem senatorowie może jeszcze ewentualnie tylko tyle że już widzimy również włosach publicznych dystansowanie się opis polityki Jarosława Kaczyńskiego i do niego zamiaru przeprowadzenia wyborów mamy wypowiedzi różnych polityków różnych z różnych stron duży widzę więc nie spodziewałbym się że w miarę jak PiS będzie wybory takich głosów będzie No jak tam osoba argumentowała kenzie Jeśli rzeczywiście do pana przyszła wpadnie na to że jest to niech pan powiedziałem to są kwestie które nie zamierzam dyskutować że tutaj troszeczkę jak jak nie ujawnimy listy teraz bo jest rodo No to ja nie pytam o imię i nazwisko Pytam się po prostu argumentacje tej osoby panie rektorze Ponieważ tego typu rzeczy później mają charakter publiczny Drunk ujawnił argumentację danej osoby to był żart i tego nie mogę zrobić chociaż jak się nad nią mogą żyć skoro pan deklaruje że pomoże tej osobie tej tej tej osobie z pomocą prawną A nie to jest moja dekoracje Ja nie jestem związany tajemnica w zakresie tego o tym obiekcie opinii publicznej natomiast wszystko co mi powie jakikolwiek ściślejsza niż Tajemnica Po nawet państwowa to jest tajemnica kodeksie postępowania karnego niewidziana na drugiej stronie są spowiedzi panie mecenasie to teraz o tym co działo się premier Mateusz morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeń ach i proszę pana ocenę czy są to obostrzenia słuszne i dlaczego PiS wciąż nie chce wprowadzić tego stanu wyjątkowego 400 białej są powody dla którego nie chce wprowadzić stanu wyjątkowego pierwsze oczywiście to znany powód nie chce przesunąć wyborów taki stan wyjątkowy oznacza albo przesunięcie wyborów po drugie ustawiłem stanie wyjątkowym jest mowa o tym że urzędy państwowe działają w dotychczasowych strukturach powstałoby pytanie czy nie mamy również zamrożeniem kadencji prezesa 1 prezesa sądu najwyższego i nikt nie chciałby pan prezes sądu gersdorf zmienić a tak to zmianę zablokowało A jeżeli chodzi o to obostrzenia o to co przekazał dzisiaj dlatego że wprowadzenie ograniczeń obywatelskich to są ograniczenia prawach obywatelskich bardzo daleko idące bez stanu wyjątkowego jest niezgodne z konstytucją uważam że nawet jeżeli ustalą to działa niezgodne z konstytucją konstytucja do nakładania ograniczonych prawach obywatelskich wymaga wprowadzenia stanu wyjątkowego czego nie zrobił Ja popieram te wszystkie obostrzenie was zasady pan minister Szumowski dobrze wprowadza tylko że nie ma podstaw prawnych i tam ma być to robisz Jak tam będzie konsekwencje bo rozumiem że obostrzenia dotyczą głównie Kowalskiego i jego jego małżonki w sensie osób osób nas tutaj siedzących rozmawiających ale odbijają się także na firmach które nie zarabiałem które mają zamknięte sklepy i tak dalej i tak dalej Czy jeśli pan twierdzi że to obostrzenia prowadzone są nielegalne to one będą mogły się domagać związku z tym jakiś jakiś odszkodowan od fotela że jeżeli by wykazać że działanie pana ministra w oparciu o ustawę było sprzeczne z konstytucjach wymaga do wprowadzenia Górniczej swobód obywatelskich wprowadzenia stanu wyjątkowego do fotela że mógłbym mieć roszczenie o odszkodowanie do zamknięcia który się został ogłoszony to jest zakończyć cywilny mogą być poważne mniejszym zakresie uważam że będę miał to będzie to miał konsekwencje praktyczne dlatego że my wszyscy rozsądny hotele popierające zmiany No nawet brak podstawy prawnej może nie mieć takiego wymiaru uchwyt społecznego wobec tych tych nowych regulacji i związku z brakiem takiego buntu jednak zasada zdrowego rozsądku wskazuje że brakuje od starych ran A to jednak takim praktyczny wymiar mandatowym one będą wykonywane zarówno przez policję Jaki jest Jaki przesądy obraz roszczenia cywilne mogłabym sobie bardzo poważnie Jeśli mówimy o Działalności Gospodarczej