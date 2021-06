Roman Giertych o Tusku."Może wygrać z PiS-em"

Roman Giertych odniósł się do pogłosek na temat swojego startu w najbliższych wyborach. W programie "Newsroom WP" potwierdził, że zamierza wziąć udział w wyborach do parlamentu. - Jeżeli chodzi o mój start w wyborach, będę decydował dokładnie za dwa lata. Chyba, że będą przyśpieszone wybory - nadmienił mecenas Giertych. Pytany z kolei o to, że współpracowałby wówczas z Donaldem Tuskiem - który niedawno ogłosił swój powrót do polskiej polityki - oznajmił, że "lubi Donalda Tuska". - Wydaje mi się, że jest to osoba, która może zwyciężyć w następnych wyborach z PiS-em. Jeżeli porozumie się z panem Szymonem Hołownią i panem Kosiniakiem-Kamyszem - zaznaczył Roman Giertych.