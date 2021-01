Roman Giertych o sprawie sądowej Jarosława Kaczyńskiego. "Ma rację"

- Uważam, że z prawnego punktu widzenia Jarosław Kaczyński ma rację. Praktyka sądów w Polsce jest taka, że jeśli jest złożona kasacja cywilna od wyroku, który nakazuje przeprosiny, to zwykle sądy wstrzymują wykonalność prawomocnego wyroku do czasu rozpoznania kasacji - powiedział w programie "Newsroom" Jarosław Kaczyński. Pełnomocnicy prezesa PiS złożyli do Sądu Najwyższego kasację od wyroku w sprawie z udziałem byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Kaczyński zarzucił mu "zdradę dyplomatyczną w Smoleńsku”. Mimo wyroku polityk nie chce przeprosić. Giertych uznał, że prowadził kilkanaście podobnych spraw i - jeśli ktoś przeprosi - to "po co ma wnosić kasację". - To zdarzenie, którego nie można odwrócić - dodał adwokat. W jego ocenie ostatecznie Kaczyński i tak będzie musiał jednak wykonać wyrok.

