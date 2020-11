Roman Giertych o nagraniu: powinna to wyjaśnić komisja śledcza

Sprawę opisała także "Gazeta Wyborcza", która przytoczyła więcej szczegółów z rozmowy. Miała ona odbyć się we wrześniu w Monte Carlo, podczas niej miała też paść propozycja kupna stacji informacyjnej TVN24 przez Leszka Czarneckiego. Po pewnym czasie z dużym zyskiem miał ją sprzedać spółkom powiązanym z rządem, jednak do transakcji nigdy nie doszło ( Adam Hofman zaprzecza tym doniesieniom - red. ).

Roman Giertych: to powinna wyjaśnić komisja śledcza

- Oczywiście my nie mamy twardych dowodów wskazujących na to, że takie działanie ministra sprawiedliwości było uzgodnione z panem Hofmanem. Nie mamy również pewności, że ta jego propozycja była uzgodniona z panem Ziobrą. To powinna w moim przekonaniu wyjaśnić komisja śledcza - mówił dalej Giertych.