Adam Hofman z oświadczeniem po publikacji jego rozmowy z Czarneckim

"Propozycję współpracy złożył nam sam Leszek Czarnecki. Zawarliśmy z jego firmami umowy na usługi komunikacyjno-doradcze. W tym czasie wykonywaliśmy zgodnie z Umową działania z zakresu public relations i doradztwa strategicznego. Wszystkie działania były dokumentowane i raportowane co miesiąc klientowi" - czytamy w oświadczeniu.

Adam Hofman zaprzecza składaniu propozycji korupcyjnych

Były polityk PiS zaprzeczył, by kiedykolwiek z jego strony padła w kierunku Czarneckiego propozycja korupcyjna. "Stanowczo podkreślamy, że podczas tych spotkań nigdy nie składaliśmy żadnych "korupcyjnych" propozycji" - napisał Hofman.

Adam Hofman: To Czarnecki chciał kupić TVN24

Według wersji Hofmana to sam Leszek Czarnecki miał wyjść z propozycją zakupu TVN24. "Dementujemy również na temat sprawy zakupu TVN 24. Leszek Czarnecki w trakcie spotkania w Miami w sierpniu 2019 roku powołując się na swoje kontakty z większościowym udziałowcem Discovery sam wyraził zainteresowanie zakupem stacji TVN24. Podkreślamy: to był pomysł Leszka Czarneckiego a nie nasz. Klient kilkukrotnie wracał do tego tematu i pytał nas o zdanie, prosił o rekomendacje dotyczące zakupu i potencjalnych korzyści z tego wynikających" - twierdzi były poseł.