Roman Giertych na wspólnej liście opozycji? Stanowcza reakcja Krzysztofa Śmiszka

Były wicepremier, adwokat Roman Giertych potwierdził w programie "Newsroom WP", że zamierza ubiegać się o mandat parlamentarzysty w kolejnych wyborach. Co na to Krzysztof Śmiszek z Lewicy? - Nie wyobrażam sobie Giertycha i Śmiszka czy Scheuring-Wielgus na takiej (wspólnej - przyp. red.) liście - powiedział stanowczo w programie "Tłit". - Niech sobie startuje. Już raz startował i mu się nie powiodło. Życzę mu powodzenia - kontynuował Śmiszek. Jak podkreślił, Giertych "to jest inna bajka". - Osoba, która rozpoczęła nagonkę na prawa człowieka, na prawa kobiet, na prawa mniejszości - wyjaśnił. Śmiszek zaznaczył jednak, że "mądra i odpowiedzialna opozycja bierze pod uwagę głos społeczny". - Jeśli głos społeczny mówi, że trzeba współpracować, to trzeba to robić. I opozycja, Lewica, jest odpowiedzialna. Nie wyobrażamy sobie trzeciej kadencji rządów PiS - podsumował polityk Lewicy.

