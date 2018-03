Roman Giertych: myślę, że prawdziwą intencją Morawieckiego był rozsądek

- Ktoś mądry doradził Mateuszowi Morawieckiemu przepisanie majątku na żonę. Też bym to zrobił – tak Roman Giertych skomentował doniesienia, że premier ukrywa swój majątek.

- Jeżeli chodzi o przepisanie majątku żonie, to ktoś mądry doradził panu Morawieckiemu, że jeśli chce wejść w relacje rządowe z Jarosławem Kaczyńskim to najlepiej zabezpieczyć się przenosząc majątek - stwierdził wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. - Myślę, że prawdziwą intencją nie była chęć ukrycia majątku, ale rozsądek – dodał.

Jak dodał, o premierze nie świadczy najlepiej zupełnie inna sprawa. Jest nią wzięty przez żonę Mateusza Morawieckiego kredyt we frankach. – Jeśli ktoś wziął taki kredyt w 2008 r. to nie zrobił najlepszego interesu – stwierdził w "Kropce Nad I"

Dziennikarze "Newsweeka" dotarli do dokumentów, które mają świadczyć o tym, że Mateusz Morawiecki przepisywał na żonę warte miliony nieruchomości. Według rozmówców tygodnika, w tym czasie premier szykował się do wejścia w politykę i nie chciał, żeby ludzie dowiedzieli się, jaki ma majątek.

PiS próbuje wyjść z kryzysu

- Polska pod rządami PiS przyzwyczaja się do kłamstw. Jeśli Jarosław Kaczyński mówi o niezależnym dziennikarstwie w TVP to mamy do czynienia z propagandową maszynką. Jeśli Kaczyński mówi, że przywracamy sądy obywatelom to znaczy, że będą orzekać, jak chce tego PiS – wymieniał Roman Giertych. – Dzisiaj mamy pół demokrację – dodał.