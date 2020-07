Roman Giertych do Andrzeja Dudy: "Nie może pan ufać służbom, dlatego przygotowałem szyfr"

'Wystarczy zadać te parę pytań i może pan bezpiecznie rozmawiać"

I wymienia "pytania testowe dla przywódców". "Załóżmy, że dzwoni do pana Królowa Angielska. Zamiast wdawać się w dalszaą rozmowę, weryfikuje pan jej tożsamość i pyta: Hał old ar ju? Jak odpowie poprawnie, to zadaje pan drugie pytanie testujące: Iz it tru dat jor san łos e frjend of dis pedofajl Epstein? Jak potwierdzi, to może pan rzucić zabawny dowcip: Mejbi hi nids e akt of pardon? Hi, hi, hi. I wówczas może pan dalej prowadzić błyskotliwą konwersację" - pisze Giertych.