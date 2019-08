Rolnik kupi więcej taniego paliwa. Kancelaria Premiera chwali się miliardem dotacji

Rolnik może kupować paliwo bez akcyzy, czyli za około 3,80 zł za litr. A będzie jeszcze miał jeszcze lepiej. Jeszcze przed przyjazdem premiera Mateusza Morawieckiego na festyn "Wdzięczni polskiej wsi" Kancelaria Premiera podała informację o dopłatach do rolniczego paliwa.

Rolnik kupuje paliwo po 3,80 zł za litr

Dopłaty do paliwa to obok dopłat obszarowych to jeden z przywilejów dla gospodarstw rolnych. Rolnicy, którzy kupują paliwo do maszyn rolniczych, otrzymują zwrot zawartej w cenie stawki akcyzy. Przy obecnych cenach oleju napędowego daje to 1,17 zł zniżki. Po jej uwzględnieniu koszt litra paliwa wynosi ok. 3,80 zł. (dane serwisu E-petrol.pl).