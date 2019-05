Bezwzględne zjawisko na polskiej wsi. Dzieci rolników walczą z rodzicami o ziemię

Na polskiej wsi wybuchł nowy konflikt. Młodzi rolnicy występują przeciwko rodzicom, bo ci nie chcą oddać im ziemi i gospodarstwa. Tysiące takich pokoleniowych kłótni wywołała zmiana przepisów o przekazywaniu dzieciom rolniczych majątków.

"Mam 29 lat i rodzice hamują mnie z założeniem rodziny. Jak znaleźć żonę i mieć dzieci, skoro wciąż jestem na utrzymaniu rodziców. Nie chcą oddać mi gospodarki, gdyż muszą pracować do 65 roku życia. Inaczej nie dostaną emerytury z KRUS" - skarży się w liście do redakcji Tygodnika Rolniczego młody rolnik Piotr.

Wyjaśnia, że jego sytuacja jest nieciekawa, bo już od 5 lat czeka na przejęcie gospodarki. Ma w kieszeni dyplom inżyniera rolnictwa. "Jestem młodym, silnym mężczyzną, gotowym do pracy w gospodarstwie z zamiłowania" - zapewnia.

Gra o ziemię, maszyny, zwierzęta

Konflikty pokoleniowe o kierowanie gospodarstwem to nowe zjawisko na polskiej wsi. Powodem jest zmiana przepisów dotyczących zasad wypłacania emerytur z KRUS. Od początku 2018 roku rodzice przekazujący dzieciom swoje gospodarstwa nie mogą już liczyć na wcześniejszą emeryturę. Tak jak miastowi, muszą osiągnąć wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzny, 60 lat dla kobiet).

Nie dam. Nie będę parobkiem u syna

Skalę konfliktów pokoleniowych na wsi trudno jednak oszacować. Mogą dotyczyć tysięcy rodzin, bo według Ministerstwa Rolnictwa co roku około 5,5 tys. osób składa wnioski o dotacje dla młodego rolnika. Oliwy do ognia rodzinnych konfliktów dolało zwiększenie dotacji dla młodych rolników. To już 150 tys. zł i właśnie teraz, w maju, można składać wnioski. Aby dostać pieniądze, muszą jednak mieć własną ziemię. Wielu skarży się, że czeka i czeka, ale rodzice nie chcą jej dać.