Rolnik błagalnym głosem. "Przyjedźcie"

Zrozpaczony rolnik na proteście. "Błagam, przyjedźcie"

- Błagam, przyjedźcie i zobaczcie, co się na granicy dzieje. Co do nas wjeżdża - to z kolei apel Michała Olchówka z Hrebennego. Rolnik, który produkuje warzywa, rzepak i pszenicę, niemal rozpłakał się podczas rozmowy z Wirtualną Polską. - My już nie dajemy rady. Protestujemy dzień i noc od kilku dni, a oni wjeżdżają z produktami. W polskich opakowaniach. Jak to jest możliwe? - zastanawia się.