Rolf Nikel: Wybory w USA będą punktem zwrotnym dla Europy

Chce pan powiedzieć, że wszyscy w UE płyniemy w jednej łódce, ale moje pytanie dotyczyło jednak specyficznej sytuacji gospodarczej w Niemczech. Po rozpoczęciu inwazji Berlin zerwał większość kontaktów handlowych z Rosją, co spowodowało recesję. Teraz większość niemieckiego eksportu trafia do USA. A jeśli do władzy wróci Trump, może wprowadzić - jak robił to z Chinami - cła karne od 10 do 20 procent na produkty z Niemiec. Skutki będą bardzo bolesne.