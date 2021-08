Roksana Węgiel broni Andrzeja Dudę. Prezydent zareagował na jej zdjęcie

Roksana Węgiel to aktualnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Nastolatka jest zwyciężczynią m.in. The Voice Kids, a także Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Co więcej, młoda gwiazda jest również laureatką Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy.