"Rokosz Macierewicza". Klich domaga się interwencji Żandarmerii Wojskowej

- W stosunku do nowej władzy wybuchają kolejne rokosze. Przypomina to dramatyczne sytuacje z czasów I Rzeczpospolitej, rokosz Lubomirskiego czy rokosz Zebrzydowskiego. Teraz mamy rokosz Antoniego Macierewicza, który musi być rozwiązany jak najszybciej, żeby to zniechęcało wszystkich tych, którzy chcieliby wypowiedzieć posłuszeństwo państwu polskiemu – komentuje Klich w Wirtualnej Polsce.