Wideo Najnowsze matura + 2 dariusz piontkowskiegzamin ósmoklasisty 50 min. temu Rok szkolny zostanie wydłużony? Minister edukacji narodowej rozwiewa wątpliwości – Rok szkolny kończy się 31 sierpnia, natomiast zajęcia dydaktyczne powinny skończyć się 26 czerwca i na razie nie ma powodu, aby ten termin... Rozwiń co z rokiem szkolnym No na razie m … Rozwiń Transkrypcja: co z rokiem szkolnym No na razie mam decyzję że do niedzieli 26 kwietnia są zamknięte szkoły przedszkola żłobki Egzaminy są tylko przesunięta co z rokiem szkolnym to już jest stracone rok szkolny ma maczuga skrócony rok szkolny panu próbuję nam powiedzieć że w tej chwili szkoły nie działają my przecież wyraźnie wiemy wszyscy którzy cokolwiek jest złoty co się w Polsce dzieje ze szkoły działają Tylko w inny sposób ze stacjonarnego nauczania które odbywały się w szkołach w klasach mamy nauczanie na odległość i wszystkie szkoły w Polsce dla dzieci i młodzieży Wyklętych nauczania wyprowadzał różnymi bardzo metoda tak bardzo duże nierówności bo jest bardzo duża grupa dzieci która nie ma albo to ci o tym że w tradycyjnych w tradycyjnym modelu nauczenia lepiej i słabiej prowadzone zajęcia i czy związku z tym mamy powiedzieć że ktoś szkoła których nauczyciela czasami z różnych powodów prowadzą niej efektywnie zajęcia powodują nie porównanie z tymi szkołami które innymi metodami pracują na tak samo ich przypadku zdalnego nauczania to efektywność będzie różna ona nie zależy tylko i wyłącznie od tego jak dużo pracy nauczyciela także od nastawienia uczniów ma czasami także i rodziców zwłaszcza w przypadku dzieci w młodszym gdzie trzeba mi pomóc w korzystaniu z tych metod nowoczesne które są używane Przypomnij mi na pytanie dotyczące roku szkolnego rok szkolny kończy się 31 sierpnia natomiast zajęcia dydaktyczne zgodnie z na razie obowiązującym kalendarzem powinny skończyć się chyba 26 zł a na razie nie ma powodu aby ten termin nie zmieniać Bo czy to będzie nauczanie na odległość czy nauczanie trader.com znane w szkołach to i tak ta nauczenie się odbywa i uczniowie zdobywają nową wiedzę i umiejętność ale pewnie jeszcze to wprost czy myślicie o tym żeby przesunąć jednak te zajęcia dydaktyczne i tego żeby wakacji a dlaczego miałoby nie być no bo teraz doskonale zdajemy sobie sprawę że właśnie to nauczanie nie nie jest równe odbywa się bardzo różnie niektóre dzieciaki mają dostęp do internetu i do komputera nie które nie mają dostępu w rozporządzeniu bo to dostrzegliśmy i mówimy o tym że dyrektor zawias nauczyciele zobowiązani są do tego aby także stosować inne metody nauczania proszę po się różni przesłanie materiału drogą mailową w której w którym nauczyciel poinformuję ucznia że należy przeczytać jakieś fragment podręcznika przekażę mu pewne informacje dodatko tłumaczące treści które w podręczniku się znajdują polecił o rozwiązaniu jakiegoś zadania odpowiedzenie na jakieś polecenia czy wykonanie pracy domowej i podobny materiał tylko żeby drukowany dostarczę Czy to jest jakaś różnica tak naprawdę konsultacje o które mają dzisiaj obowiązek nauczyciele odbywać w uzgodnionym terminie przecież mogą się odbywać zarówno przez telefon jak gwarancji wideo nie wykluczamy także w różnych w niektórych okolicznościach nauczyciel może się spotkać bezpośrednio w klasie to w szkole jest uczniem bo przecież szkoły Przynajmniej nic mi nie wiadomo o tym aby szkoły były siedliskiem koronawirusy amury same nie zarażają i jeżeli pojawiłby się tam pojedynczy nauczycieli pojedynczy uczeń nie siedzieli 5 metrów od siebie No to przecież nic strasznego by się nie stało a przy wejściu do szkoły założyli jakiś szalik czy chusteczkę i tylko sami szli przez to wejście do szkoły No to przecież nic strasznego by się nie