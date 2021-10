Rok Przemysława Czarnka w Ministerstwie Edukacji i Nauki. "Zamach na polską szkołę"

Mija dokładnie rok, od kiedy Przemysław Czarnek został ministrem edukacji i nauki. Te 12 miesięcy obfitowały w różnego rodzaju kontrowersyjne wypowiedzi polityka PiS, który w głównej mierze postawił na wychowawczą rolę szkoły. Szkoły, w której nie ma miejsca na - jak mówił - lewackie ideologie i demoralizację dzieci, za to jest miejsce na obowiązkową religię lub etykę. Choć Przemysław Czarnek ostatnio przyznał, że ten rok w ministerstwie to czas pełen sukcesów, a swoich porażek nie widzi żadnych, to nasi rozmówcy uważają zupełnie inaczej. - Jego nazwiskiem będziemy określać demontaż systemu oświaty - zauważa dr Iga Kazimierczyk, prezeska fundacji "Przestrzeń dla edukacji". Czy aby na pewno jest tak źle? Jak zmieniła się i jak zmieni polska szkoła za czasów Przemysława Czarnka? Jaką ocenę w skali szkolnej po tych 12 miesiącach pracy wystawiają ministrowi eksperci? O tym wszystkim w materiale Klaudiusza Michalca.