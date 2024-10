Rok od wyborów. Polacy o rządzie Tuska: "Modlę się za nich", "Wyszło, jak wyszło"

- Przełomowe wybory. Bardzo się cieszyłam, że tak się stało w Polsce, a nie inaczej. Niestety potrzeba dużo czasu, żeby to wszystko się odkręciło. Większość jest w trakcie, więc musimy być cierpliwi – przyznała mieszkanka Białegostoku zapytana o ocenę działań koalicji 15 października równo rok po wygranych wyborach. Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców stolicy Podlasia, czy coś się zmieniło w ich życiu po zmianie władzy i 8 latach rządów PiS. - Nie wiem, czy coś się zmieniło. Ja mam 88 lat, oglądam telewizję, bo bardzo mnie to wszystko interesuje, ale słyszę tylko kłótnie. Przeżywam to bardzo i modlę się za nich, żeby Bóg dał im jakąś jasność, bo powinni bardziej się szanować – przyznała starsza pani. Wśród zwolenników i przeciwników zmiany pojawiły się głosy neutralne, że jest dokładnie tak, jak było. - Jak rządził PiS to każdy narzekał, jak to było źle, a teraz rządzi KO i jest dokładnie to samo. Nic się nie zmieniło – usłyszeliśmy od kolejnej mieszkanki miasta. - Ja byłam niezadowolona z rządów PiS. Liczyłam, że będzie sprawniej, szybciej, lepiej, ale rozumiem też, że trudności są ogromne, bo i ogromne było zamieszanie – stwierdziła kolejna białostoczanka. – Wyszło, jak wyszło, nie mogą się dogadać w sądach – rzuciła inna rozmówczyni WP. - Jestem nauczycielką i lubię pogadać z młodymi. Słyszę, że narzekają, mówiąc: myśleliśmy, że będzie lepiej – skomentowała na ulicy kobieta. Rozmówcy WP wspominali też i chwalili rekordową frekwencję, licząc, że wyborcze zaangażowanie Polaków nie zmaleje. Więcej opinii o rocznicy wyborów parlamentarnych w dalszej części wideo.