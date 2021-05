Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Premier: chcemy, żeby rodzice mieli dodatkową pulę środków

Mateusz Morawiecki zaczął swoje przemówienie od przypomnienia dotychczasowych inicjatyw PiS w zakresie polityki rodzinnej. Wskazał, że w ramach programu 500 Plus do polskich rodzin trafiło już ok. 150 mld zł. Z kolei - jak dodał - program Dobry Start dotyczy niemal 4,5 mln dzieci i młodzieży.