Rodzinny dramat z Łęgowa. Były sołtys ujawnia wstrząsające fakty

Były sołtys ujawnia co działo się w rodzinie

- Dzieci były wykorzystywane do prac fizycznych. Pamiętam, jak padał deszcz, a Piotr P. przywiózł ziemię torfową przed dom i kazał im to wszystko grabić oraz rozbijać. Dzieci wykonywały ciężką pracę, podczas gdy on stał pod balkonem i tylko się przyglądał - mówi nam Zdzisław Kaźmierczak.