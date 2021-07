Rodzinny dramat w Milejowie. Nie żyje 8-latek. Chciał wyciągnąć kota

Dramat w Milejowie. Ciocia przejechała ośmiolatka

Ośmiolatek położył się za samochodem, by wciągnąć kota, który schował się pod pojazdem. W tym samym czasie 43-letnia ciocia chłopca wsiadła do pojazdu i zaczęła cofać. Zauważyła to matka chłopca, która jednak nie zdążyła zareagować - 43-letnia kierująca pojazdem najechała na ośmiolatka.