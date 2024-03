Rodzinny biznes Bochenków. Tam rzecznik PiS potrzebował pracowników?

Hotel "Zajazd Celtycki", prowadzony przez rodziców Bochenka znajduje się w miejscowości Zakrzów. Jest to okazały, trzygwiazdkowy obiekt, specjalizujący się w organizowaniu różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych oraz konferencji. Na stronie internetowej hotelu czytamy, że dysponuje on salami weselnymi, które mogą zapewnić komfortowe warunki do zabawy dla 100, 200, a nawet kilkuset osób.