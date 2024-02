Rodzice się wściekli: "Żal nam wszystkich dzieci". Zamiast czekoladowego szaleństwa interwencja policji

Także Paul Connell, aktor zatrudniony przez firmę do występu na tym wydarzeniu, nie kryje szoku. Opowiedział STV News, że kiedy przybył do magazynu zdębiał. Zdał sobie sprawę, że postawione mu kryteria są niemożliwe do spełnienia, ponieważ nie ma żadnego z obiecanych rekwizytów ani efektów specjalnych.