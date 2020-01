Rocznica śmierci Pawła Adamowicza. "Zło wygrywa, kiedy zaczynamy się bać"

Tablica upamiętnia moment w którym Moment W którym zgasną światła zapadła cisza i przerażenie Moment W którym jeden nóż Miał zabić całe dobro Tamtego dnia Cudownego radosnego dnia Moment w którym My wszyscy przestraszy liśmy się zła Ale to co stało się następnego dnia po śmierci Pawła Teraz rok po tych tragicznych wydarzeniach Udowadnia że zło nigdy nie wygrywa Że dobro zawsze na koniec zwycięża Dlaczego nie możemy dać zastraszyć się terrorowi Zło Zawsze jest w mniejszości I choć czasem na chwilę wygrywa kiedy mu uda mu się Zastraszyć tę większość Większą część dobrych ludzi Zło zwycięża wtedy kiedy my zaczynamy się bać Dlatego musimy być Odważni Dlatego Paweł był Taki odważny dlatego się nie bał i nie był oportunistą i Gdy odwagi innych Mówił że ktoś musi pokazać odwagę żeby reszta ludzi Się bać Niech ta tablica będzie symbolem Odwagi gdańszczan EC i gdańszczan Polek i Polaków Symbolem odwagi Która zwycięża zło Dziękuję za tamte dni Za waszą obecność Dziękuję dzisiaj Także w imieniu rodziców za to że jesteście Cóż można powiedzieć można by było powiedzieć wiele Ja osobiście rodzice Magda z dziewczynkami Czekamy naprawdę o tamtych dniach I mam nadzieję że kiedyś jej doczekamy I powtórzę jeszcze jedno to co powiedziałem wczoraj Pamiętajmy I przekażcie to przesyłanie dalej Do swoich rodzin Do swoich przyjaciół to swoich sąsiadów Prawda Solidarność I wolność zawsze zwycięża Dziękuję wam że jesteście