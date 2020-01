Rocznica śmierci Pawła Adamowicza. "Ten moment nas wzmocnił"

13 stycznia mu wielką tragedią ale jednocześnie 13 stycznia 19 roku wzmocnił nas jako wspólnotę My ciszy Solidarności Czułości serdeczności Razem to dowód że wspólne życie wspólne trwa Jest możliwe I zależy tylko od nas Powtarzam to do znudzenia drobne także sobie drobne codzienne Uśmiech sympatia wyciągnięta dłoń i Mogą przeważyć szale na naszym świecie szale szale dobra Panie prezydencie Ja wierzę że pana śmierć nie poszła na marne Panie prezydencie Wiem że jesteś tutaj z nami Zróbmy wszystko by Ta śmierć nie poszła na marne Wszystko dla Gdańska Gdańsk dla wszystkich