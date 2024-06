Robisz się czerwony po opalaniu? Dermatolog: To nie jest normą

Czerniak to jeden z najczęstszych nowotworów skóry, a częstość jego występowania stale rośnie. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie co roku diagnozuje się około 325 tys. nowych przypadków czerniaka. W Polsce wykrywanych jest około 4 tys. nowych przypadków rocznie. W ostatniej dekadzie uległa ona niemal podwojeniu.