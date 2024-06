Ostrzeżenie przed upałem. Tu skwar będzie najgorszy. Pokazali mapy

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C nad morzem, około 30 st. C na północy kraju, do 34 st. C miejscami na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h, a na obszarze od Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę do około 110-120 km.