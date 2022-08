Robili to przez ponad 3 minuty. "Wiadomości" porównywały mur z Polski i USA

- Wysoki, wielometrowy mur pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że on powstrzymuje nielegalnych migrantów. I choć tutaj, w Stanach Zjednoczonych, trwa na ten temat spór i dyskusja, to nie ma ona nic wspólnego z tą histerią wywoływaną w Polsce przez część polityków - mówił.