Robi się coraz bardziej niebezpiecznie. "Groźby Putina należy traktować poważnie"

Putin: to nie blef. Borrell reaguje

- Kiedy ludzie mówią, że to nie blef, musisz traktować ich poważnie – zaznaczył szef dyplomacji UE, odnosząc się do orędzia Putina sprzed kilku dni, w którym rosyjski przywódca zapowiedział, że "w przypadku zagrożenia dla naszego państwa, naszej ziemi i narodu wykorzystamy wszystkie niezbędne środki do obrony. To nie jest blef".