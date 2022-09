Putin grozi III wojną światową. "Odpowiedź Zachodu będzie bardzo mocna"

W jego odczuciu, gdyby z kolei do uderzenia doszłoby w rejonie Donbasu, na zgrupowanie wojsk ukraińskich, to w odpowiedzi Zachód uruchomiłby wszystkie wojskowe rezerwy sprzętowe i przekazał Ukrainie. – Użycie taktycznej broni jądrowej oznaczałoby zmianę zasad gry na wojnie. Ukraina otrzymałaby wszystko – od pocisków dalekiego zasięgu, po duże dostawy czołgów i transporterów opancerzonych. Rosja zmieniłaby zasady gry. Nie sądzę jednak, jak sugeruje gen. Ben Hodges, by doszło do pełnoskalowego uderzenia w zgrupowanie rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym, bowiem oznaczałoby to włączenie USA i NATO bezpośrednio do wojny – komentuje dr Jacek Raubo.