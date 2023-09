Robert Gwiazdowski: Kolejna obniżka stóp procentowych NBP w październiku 2023

- Moim zdaniem zrobiła to zbyt szybko. Nie wiem, czy to dobra, czy zła decyzja. Nie znamy przyszłości, wiele rzeczy może się jeszcze zdarzyć. Ale jestem przekonany, że niedobre jest to, że jest to efekt polityczny - uważa Robert Gwiazdowski. Z doktorem habilitowanym nauk prawnych i ekonomicznych, byłym przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii i podatków rozmawiał Patrycjusz Wyżga.