Robert Biedroń - program wyborczy na wybory 2020. "Najwyższy czas na odwagę"

Robert Biedroń mówi, jakiego prezydenta potrzebuje Polska

Plan odbudowy Polski - program wyborczy Roberta Biedronia na wybory 2020

"280 mld zł z Unii Europejskiej - to pieniądze, których nie tylko nie możemy stracić, to pieniądze, które muszą być impulsem do konkretnej zmiany" - zauważa Robert Biedroń. W związku z tym proponuje szereg postulatów, które jako prezydent chciałby wprowadzić w życie. Są to przede wszystkim: