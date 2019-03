Robert Biedroń do Kaczyńskiego: panie prezesie, wara od naszych dzieci

Robert Biedroń zaprezentował "jedynki" Wiosny do europarlamentu. Sam będzie walczył o mandat, startując do Brukseli jako lider warszawskiej listy.

Warszawa. Konwencja wyborcza Wiosny Roberta Biedronia (PAP)

- Była nas garstka. Marzycielek i marzycieli. Gotowych bronić swoich wartości: równości, wolności, tolerancji i solidarności. Na Torwarze było nas już 8 tysięcy! A dzisiaj, w całej Polsce są nas miliony - zaczął swoje przemówienie Robert Biedroń, występując w warszawskim klubie Palladium.

Dodał, że na Torwarze był lider młodzieżówki z Gniezna, Mateusz. Polityk przekazał informację, że działacz zmarł śmiercią tragiczną. - Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy - poprosił Biedroń.

Lider Wiosny zwrócił się również do polityków partii rządzącej. - Panie premierze Morawiecki, albo weźmie się pan do roboty, albo złoży dymisję. Rozmowa z nauczycielami to pana obowiązek. Do roboty! - grzmiał Biedroń. - Panie prezesie, panie premierze, opamiętajcie się! Wasza cyniczna polityka chce nas znów podzielić, ale my się nie damy! - dodał.

Potem Biedroń po raz kolejny zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego: Panie prezesie, wara od naszych dzieci, wara od naszych praw, wara od naszych wolności - grzmiał polityk.

"Czas na rachunek sumienia"

Robert Biedroń poruszył również kwestię pedofilii w Kościele. - Ktoś musi z tym skończyć. I my to zrobimy. My się nie boimy. Nigdy, nigdy nie zegniemy karku i nie padniemy na kolana przed biskupami! - obiecał polityk. - Dla nas białe jest białe, a czarne jest czarne. Przed karą nie może chronić zatem żaden immunitet, żadna partyjna legitymacja, ani żadna koloratka. Czas na rachunek sumienia! - dodał Biedroń.

Nie zabrało również obietnic gospodarczych. - Mamy przecież 2019 r. proponujemy zatem – tak jak w wielu innych europejskich krajach - 1600 zł gwarantowanej emerytury minimalnej – na stałe, co miesiąc, a nie jednorazowo przed wyborami. Do tego lekarz specjalista w ciągu 30 dni. To jest realne podniesienie standardu życia - wskazywał lider Wiosny.

Biedroń zapowiedział także wprowadzenie Europejskiej Karty Praw Kobiet oraz programu walki z rakiem. - Czas na sprawną opiekę zdrowotną w całej Unii. Każdego roku w Polsce umiera 110 tys. osób z powodu raka. To tak jakby każdego roku umierało miasto wielkości Chorzowa - mówił polityk podczas konwencji.

Mazurek reaguje. Dostało się także Schetynie

To był gorący dzień w polityce. Oprócz wydarzenia Wiosny, we Wrocławiu odbyła się trzecia tegoroczna konwencja regionalna konwencja wyborcza PiS przed wyborami do europarlamentu. Podczas posiedzenie Rady Krajowej PO w Warszawie z kolei, największa partia opozycyjna zaakceptowała kandydatów na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do PE.

Beata Mazurek, która sama startuje do europarlamentu, postanowiła skomentować konwencje politycznych rywali. "Wszyscy obiecują, ale tylko PiS mówi o tym co zrobił. Schetyna powinien się ze wstydu spalić wciskając Polakom kolejne puste obietnice, a Biedroń zanim coś obieca powinien się rozliczyć ze swoich dokonań w Słupsku" - napisała rzeczniczka PiS na Twitterze. Dodała również, że liczy, że zostanie wyjaśniona kwestii finansowania partii Biedronia.

"Jedynki" Wiosny do Parlamentu Europejskiego

Okręg nr 1 pomorskie Beata Maciejewska

Okręg nr 2 kujawsko-pomorskie Wanda Nowicka

Okręg nr 3 podlaskie i warmińsko-mazurskie Monika Falej

Okręg nr 4 Warszawa Robert Biedroń

Joanna Scheuring-Wielgus (na drugiej pozycji)

Okręg nr 5 mazowieckie Paulina Piechna-Więckiewicz

Okręg nr 6 łódzkie Anita Sowińska

Okręg nr 7 wielkopolskie Sylwia Spurek

Okręg nr 8 lubelskie Zbigniew Bujak

Okręg nr 9 podkarpackie Anna Skiba

Okręg nr 10 małopolskie i świętokrzyskie Maciej Gdula

Okręg nr 11 śląskie Łukasz Kohut

Okręg nr 12 dolnośląskie i opolskie Krzysztof Śmiszek

Okręg nr 13 lubuskie i zachodniopomorskie Anita Kucharska-Dziedzic

