Riad Haidar wzruszony protestem w swojej obronie. "Kocham was"

W sprawie odejścia Riada Haidara z oddziału neonatologicznego w Białej Podlaskiej protestowało ponad tysiąc osób. Lekarz i od niedawna poseł PO nie kryje radości ze wsparcia lokalnej społeczności.

"Niestety mimo naszych wspólnych starań dyrektor Chodziński nie zmienił swojej decyzji. To przykre, że po 30 latach jestem odsunięty od mojego dziecka, którym jest Oddział Neonatologiczny. (...) Mimo tego, że jeszcze nas nie wysłuchali to w głębi serca wierzę, że przebijemy ten mur i zwyciężymy! Wierzę, że dobro wygra! Nie poddamy się. Kocham Was" - czytamy na Facebooku polityka PO.