Riad Haidar wspiera Tomasza Grodzkiego. Uderza w TVP

Były ordynator w szpitalu w Białej Podlaskiej wsparł marszałka Sejmu. - Od kilku tygodni trwa okropna i pełna kłamstw propaganda, która ma na celu zniszczenie Tomasza Grodzkiego. To wspaniały ekspert i chirurg światowej klasy - zapewnia.

Lekarz zaznacza, że "Prawo i Sprawiedliwość po 40-latach wyrzuciło go ze szpitala i do tej pory nie przywróciło do pracy". "Stoję murem za doktorem Tomaszem Grodzkim i proszę Was o wsparcie. Pomóżcie" - zachęca. Marszałkowi Senatu zarzuca się korupcję w okresie, kiedy kierował szpitalem w Szczecinie. Z kolai Haidar kierował Oddziałem Neonatologicznym w szpitalu w Białej Podlaskiej. Uważa, że jego zwolnienie było "decyzją polityczną".