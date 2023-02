Rezygnacja wbrew Rosji. Nowa pomoc dla pancerniaków Kijowa

Szwajcaria może zrezygnować z wieloletniego statusu neutralności i wkrótce zezwolić na eksport broni do Ukrainy. Przedstawiciele kompleksu obronno-przemysłowego oraz nastroje społeczne skłaniają szwajcarskich polityków do podjęcia takiej właśnie decyzji - wynika z ustaleń Reutersa. Stanie się to wbrew oczekiwaniom Rosji.