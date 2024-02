Rezygnacja abp. Dzięgi. "To i tak trwało zbyt długo"

"Obrońca pedofili, arcybiskupa Dzięga złożył rezygnację ze stanowiska. Zrobił to zanim Watykan usunąłby go w ramach toczącego się postępowania. To i tak trwało zbyt długo. Teraz jeszcze czas na pociągnięcie do odpowiedzialności przed niezawisłym sądem" - napisał Przemysław Słowik, radny ze Szczecina.