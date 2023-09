Reznikow traci stanowisko. "Nowy minister nie ma na koncie afer"

"Musiało dojść do zmiany"

- Reznikow reagował tak jak umiał, ale to nie wystarczyło. Ukraiński MON jest obecnie bardzo eksponowanym resortem, na pierwszej linii ognia. Kiedy dochodzi tam nawet do najmniejszych niejasności, należy natychmiast reagować. Dymisjonować i ucinać kontrowersje związane z korupcyjnym procederem. A on nie potrafił tego robić w wystarczający sposób. Jeśli nawet Reznikow padł ofiarą problemu korupcji w armii, to nie ma teraz czasu wyjaśniać to opinii publicznej. Na czele ministerstwa musi stać osoba o nienagannej i nieskazitelnej reputacji. Musiało dojść do zmiany – uważa krymski politolog.