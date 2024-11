Leszek Miller krytykuje nagranie Wandy Nowickiej. "Załamuję ręce"

W ostatnim czasie Nowicka opublikowała wideo, w którym używa młodzieżowego slangu, Miała być to próba dotarcia do młodszych wyborców.

- Ja załamuję ręce, bo to jest śmieszne i kompromitujące dla pani, która to mówi. To jest język młodzieżowo-komputerowy i ja bym nie miał nic przeciwko temu, gdyby jakaś młoda osoba z Lewicy w ten sposób próbowała poszukać kontaktu z elektoratem, no ale nie pani Nowicka. Także ja uważam, że to jest trafienie kulą w płot - powiedział Miller.