Reżim Kima wspiera Rosję. Wyśle swoich ludzi do okupowanej Ukrainy

Do pracy dla Rosjan wybierani są młodzi, ale żonaci, mężczyźni pomiędzy 19. a 27. rokiem życia. Jednak nie będą mogli zabrać ze sobą rodzin do Ukrainy. Wynika to z długoletniej polityki północnokoreańskich władz. Reżim Kima zapobiega ucieczkom swoich obywateli zagranicą, biorąc niejako ich rodziny jako zakładników.