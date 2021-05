"Reżim białoruski ewoluuje w stronę agresywnego totalitaryzmu". Ekspert o wydarzeniach w Mińsku

Ekspert podkreślił, że Rosjanie, którzy nie wrócili samolotem z Mińsk do Wilna, najprawdopodobniej należeli do rosyjskich służb specjalnych. - Jakiej formacji? Tego oczywiście do końca nie wiadomo. Być może była to służba wywiadu zagranicznego - mówił. - Rosyjski ślad jest tu bardzo mocno widoczny i to Rosja mogła nawet zainspirować białoruskich kolegów do takiej operacji, która przede wszystkim umacnia jej interesy - stwierdził.