Rewolucja w Tatrach. Test ostatniego elektrycznego busa do Morskiego Oka

- Testujemy samochód produkcji chińskiej. Jest to pojazd elektryczny, zeroemisyjny i przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Jest dobry, cały elektroniczny, posiada dużo zabezpieczeń, ma kamery i czujniki. Nie zajmuje dużo miejsca, jeśli chodzi o ten teren z Palenicy do Morskiego Oka. W wakacje są przejazdy z samego rana i po południu - podsumował kierowca Stanisław Gąsienica-Kotelnicki. Tatrzański Park Narodowy testuje nowego busa elektrycznego. KingLong PEV6 SmartCity. Ekologiczny pojazd ma 6 metrów. Może też pomieścić 22 pasażerów, z czego 12 na miejscach siedzących. To już kolejny tego typu pojazd testowany w 2024 roku w Tatrach, po tym jak w sieci rozpętała się głośna dyskusja nad męczeniem koni na trasie do Morskiego Oka. Testy nowego busa elektrycznego potrwają do 4 sierpnia. Co ważne, obecnie testy nie mają charakteru regularnych kursów. TPN nie posiada licencji na zorganizowany transport ludzi. Wiadomo, że będą testowane jeszcze inne typy pojazdów. Kluczowe okażą się testy busów elektrycznych w warunkach zimowych. Planowane są również prace nad wdrożeniem wozów hybrydowych, które mają na celu zmniejszenie obciążenia koni.